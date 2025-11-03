2026'da ceza, vergi ve harçlara %25,49'luk dev artış kapıda!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu veriyle birlikte yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 seviyesine geriledi.

Ancak TÜİK'in açıkladığı bu veriler, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir başka önemli rakamı daha netleştirdi. Vergi, harç ve cezalardaki artışlar için belirleyici olan ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması, Yeniden Değerleme Oranı'nı da ortaya çıkardı.

MTV, PASAPORT, EHLİYET VE CEZALAR... HEPSİ ZAMLANACAK

2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan bu Yeniden Değerleme Oranı, yüzde 25,49 olarak hesaplandı.

Söz konusu bu oran; Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet harçları, yurt dışı çıkış harcı ve IMEI kayıt ücreti gibi kalemlerdeki artış oranları konusunda belirleyici oluyor. Bu değişikliklerin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeniden Değerleme Oranı'nı artırma veya düşürme yetkisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bulunuyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa, 2026 yılının Ocak ayından itibaren tüm bu harç, vergi ve cezalarda yüzde 25,49 oranında otomatik bir artış yaşanacak.