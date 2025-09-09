2026’da o sistem geliyor: Maaşlardan kesinti yaşanacak

2026–2028 Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) dikkat çekti. Yeni sistemle çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak. İşte TES’in tüm ayrıntıları…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
2026’da o sistem geliyor: Maaşlardan kesinti yaşanacak - Resim: 1

2026–2028 OVP RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

2026–2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmî Gazete’de yayımlandı. Programda büyüme, enflasyon, döviz kuru ve istihdam gibi makroekonomik hedeflerin yanı sıra ekonomik yapıyı güçlendirmeye yönelik bir dizi reform planına da yer verildi.

1 7
2026’da o sistem geliyor: Maaşlardan kesinti yaşanacak - Resim: 2

TES ÖNE ÇIKTI

Dikkat çeken düzenlemeler arasında ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) öne çıktı.

2 7
2026’da o sistem geliyor: Maaşlardan kesinti yaşanacak - Resim: 3

MAAŞLARDAN YÜZDE 3 KESİNTİ

Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak TES kapsamında çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında zorunlu kesinti yapılması planlanıyor. Uygulamanın 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması öngörülüyor.

3 7
2026’da o sistem geliyor: Maaşlardan kesinti yaşanacak - Resim: 4

İŞVEREN DE KATKI YAPACAK

Yeni sistemle birlikte yalnızca çalışanlar değil, işverenler de aynı oranda katkı payı ödemekle yükümlü olacak.

4 7
2026’da o sistem geliyor: Maaşlardan kesinti yaşanacak - Resim: 5

DEVLET DESTEĞİ OLACAK

Çalışan ve işveren katkılarının toplamına yüzde 30 oranında devlet katkısı da eklenecek ve bu birikimler bireysel emeklilik hesabında değerlendirilecek.

5 7
2026’da o sistem geliyor: Maaşlardan kesinti yaşanacak - Resim: 6

EMEKLİLİK ŞARTLARI

Tamamen SGK’dan bağımsız işleyecek olan TES’te, çalışanların biriken fonları kullanabilmeleri için en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekecek.

6 7
2026’da o sistem geliyor: Maaşlardan kesinti yaşanacak - Resim: 7

YAŞ ŞARTI

Emeklilik hakkı kazanabilmek için ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranacak.

7 7
maaş Resmi Gazete