2026’da o sistem geliyor: Maaşlardan kesinti yaşanacak

2026–2028 OVP RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI



2026–2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmî Gazete’de yayımlandı. Programda büyüme, enflasyon, döviz kuru ve istihdam gibi makroekonomik hedeflerin yanı sıra ekonomik yapıyı güçlendirmeye yönelik bir dizi reform planına da yer verildi.