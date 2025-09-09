2026’da o sistem geliyor: Maaşlardan kesinti yaşanacak
2026–2028 Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) dikkat çekti. Yeni sistemle çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak. İşte TES’in tüm ayrıntıları…
2026–2028 OVP RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI
2026–2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmî Gazete’de yayımlandı. Programda büyüme, enflasyon, döviz kuru ve istihdam gibi makroekonomik hedeflerin yanı sıra ekonomik yapıyı güçlendirmeye yönelik bir dizi reform planına da yer verildi.
TES ÖNE ÇIKTI
Dikkat çeken düzenlemeler arasında ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) öne çıktı.
MAAŞLARDAN YÜZDE 3 KESİNTİ
Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak TES kapsamında çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında zorunlu kesinti yapılması planlanıyor. Uygulamanın 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması öngörülüyor.
İŞVEREN DE KATKI YAPACAK
Yeni sistemle birlikte yalnızca çalışanlar değil, işverenler de aynı oranda katkı payı ödemekle yükümlü olacak.
DEVLET DESTEĞİ OLACAK
Çalışan ve işveren katkılarının toplamına yüzde 30 oranında devlet katkısı da eklenecek ve bu birikimler bireysel emeklilik hesabında değerlendirilecek.
EMEKLİLİK ŞARTLARI
Tamamen SGK’dan bağımsız işleyecek olan TES’te, çalışanların biriken fonları kullanabilmeleri için en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekecek.
YAŞ ŞARTI
Emeklilik hakkı kazanabilmek için ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranacak.