2026'nın en çok kazandıran dövizi hangisi oldu? İşte yılın ilk 9 ayındaki döviz bilançosu

Dokuz aylık süreçte TL karşısında en yüksek artışı yüzde 19,44 ile Norveç kronu kaydederken, onu dolar, yen ve euro takip etti.

9 AYLIK DÖVİZ PERFORMANSI VE 1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

Yıl başında farklı para birimlerinde değerlendirilen 1 milyon TL’nin dokuz aylık kur artışlarına bağlı olarak ulaştığı seviyeler şu şekilde gerçekleşti:

Norveç Kronu (Zirvenin Sahibi): 1 Ocak’ta 4,2590 TL olan Norveç kronu, 30 Eylül itibarıyla 5,0870 TL’ye yükseldi. Yüzde 19,44’lük artışla yıl başındaki 1 milyon TL’lik yatırımın değeri 1 milyon 194 bin 412 TL oldu.

ABD Doları: Yılın ilk dokuz ayında 42,8623 TL’den 48,9303 TL’ye tırmandı. Yüzde 14,16 değer kazanan dolarda, 1 milyon TL’lik anaparanın karşılığı 1 milyon 141 bin 570 TL’ye ulaştı.

Japon Yeni: 1 Ocak’taki 0,274189 TL seviyesinden 30 Eylül’de 0,310954 TL’ye çıktı. Yüzde 13,41’lik yükselişle 1 milyon TL’lik yatırımın değeri 1 milyon 134 bin 86 TL olarak gerçekleşti.

Euro: Aynı dönemde 50,4532 TL’den 55,5567 TL’ye yükseldi. Yüzde 10,12’lik artış sonucunda 1 milyon TL’nin karşılığı 1 milyon 101 bin 153 TL oldu.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (3 EKİM 2026)

Eylül kapanışlarının ardından ekim ayının ilk haftasında serbest piyasada işlem gören güncel döviz kurları ise şu seviyelerde seyrediyor:

ABD Doları: Alış 49,1800 TL / Satış 49,0900 TL

Euro: Alış 55,6316 TL / Satış 55,0429 TL

Sterlin: Alış 65,0218 TL / Satış 65,2034 TL