2026'nın en çok kazandıran dövizi hangisi oldu? İşte yılın ilk 9 ayındaki döviz bilançosu
Türkiye’de döviz kurlarının 1 Ocak – 30 Eylül 2026 dönemi performansını kapsayan veriler, incelenen tüm major para birimlerinin Türk Lirası karşısında değer kazandığını ortaya koydu.
Dokuz aylık süreçte TL karşısında en yüksek artışı yüzde 19,44 ile Norveç kronu kaydederken, onu dolar, yen ve euro takip etti.
9 AYLIK DÖVİZ PERFORMANSI VE 1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ
Yıl başında farklı para birimlerinde değerlendirilen 1 milyon TL’nin dokuz aylık kur artışlarına bağlı olarak ulaştığı seviyeler şu şekilde gerçekleşti:
Norveç Kronu (Zirvenin Sahibi): 1 Ocak’ta 4,2590 TL olan Norveç kronu, 30 Eylül itibarıyla 5,0870 TL’ye yükseldi. Yüzde 19,44’lük artışla yıl başındaki 1 milyon TL’lik yatırımın değeri 1 milyon 194 bin 412 TL oldu.
ABD Doları: Yılın ilk dokuz ayında 42,8623 TL’den 48,9303 TL’ye tırmandı. Yüzde 14,16 değer kazanan dolarda, 1 milyon TL’lik anaparanın karşılığı 1 milyon 141 bin 570 TL’ye ulaştı.
Japon Yeni: 1 Ocak’taki 0,274189 TL seviyesinden 30 Eylül’de 0,310954 TL’ye çıktı. Yüzde 13,41’lik yükselişle 1 milyon TL’lik yatırımın değeri 1 milyon 134 bin 86 TL olarak gerçekleşti.
Euro: Aynı dönemde 50,4532 TL’den 55,5567 TL’ye yükseldi. Yüzde 10,12’lik artış sonucunda 1 milyon TL’nin karşılığı 1 milyon 101 bin 153 TL oldu.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (3 EKİM 2026)
Eylül kapanışlarının ardından ekim ayının ilk haftasında serbest piyasada işlem gören güncel döviz kurları ise şu seviyelerde seyrediyor:
ABD Doları: Alış 49,1800 TL / Satış 49,0900 TL
Euro: Alış 55,6316 TL / Satış 55,0429 TL
Sterlin: Alış 65,0218 TL / Satış 65,2034 TL