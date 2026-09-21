2027 asgari ücret zam hesapları sil baştan! Yüzde 20, 25 ve 30 senaryoları: Maaşlar 36 bin TL'ye mi çıkıyor?

Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde, enflasyon hedefleri ve ekonomik veriler doğrultusunda kulislerde konuşulan üç temel zam senaryosu netleşmeye başladı. Mevcut 28 bin 75,50 TL olan net asgari ücret üzerinden yapılan simülasyonlara göre, yeni yılda net maaşların 33 bin 690 TL ile 36 bin 489 TL aralığında şekillenmesi bekleniyor.

MEVCUT DURUM: 2026 ASGARİ ÜCRETİ TABAN OLUŞTURUYOR

Tüm yeni zam senaryoları, 2026 yılı boyunca geçerli olan mevcut yasal taban üzerinden hesaplanıyor:

Mevcut Net Asgari Ücret: 28.075,50 TL

Mevcut Brüt Asgari Ücret: 33.030,00 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun uzlaşacağı nihai oran, doğrudan bu rakamın üzerine eklenerek 2027 yılı net gelirini belirleyecek.

MASADAKİ 3 TEMEL ZAM SENARYOSU

Ekonomistlerin ve piyasa beklentilerinin öne çıkardığı olası artış oranlarına göre yeni maaş tablosu şu şekilde:

1. Senaryo (%20 Artış): Enflasyon hedefleri taban alınarak yüzde 20 oranında bir artış kararlaştırılırsa, net asgari ücret 5 bin 615 TL artışla yaklaşık 33.690 TL seviyesine yükselecek.

2. Senaryo (%25 Artış): Masadaki en güçlü uzlaşma ihtimallerinden biri olarak görülen yüzde 25'lik zam uygulanırsa, net maaş 7 bin 18 TL artarak yaklaşık 35.094 TL bandına çıkacak.

3. Senaryo (%30 Artış): Gerçekleşen enflasyon ve refah payı taleplerinin ağır bastığı yüzde 30'luk artış senaryosunda ise net rakam 8.413 TL'lik artışla 36.489 TL seviyesine ulaşacak.

PAZARLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ: OVP, MERKEZ BANKASI HEDEFLERİ VE ALIM GÜCÜ

Aralık ayında toplanacak komisyonun masasında duracak kritik dinamikler:

Orta Vadeli Program (OVP) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği hedef enflasyon oranları müzakerelerin merkezinde yer alacak.

Yıl sonu gerçekleşen resmi enflasyon verileri ile çalışan kesimin alım gücü kaybı, Türk-İş ve işçi heyetinin masaya koyacağı refah payı talebinin ana omurgasını oluşturacak.

İşveren tarafı ise üretim maliyetleri, istihdam teşvikleri ve rekabet gücünü gözeterek dengeli bir artış talebinde bulunacak.

TAKVİM BELLİ OLDU: KRİTİK AY ARALIK

Görüşmeler ve takvime ilişkin bilinmesi gereken detaylar:

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirecek.

Geleneksel olarak birkaç oturum halinde süren müzakere maratonunun aralık ayının son günlerinde tamamlanması ve nihai kararın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Masadaki 33.690 TL, 35.094 TL ve 36.489 TL tutarlarının şu aşamada simülasyon hesapları olduğu, bağlayıcı ve nihai rakamın komisyonun resmi kararıyla netleşeceği bildirildi.