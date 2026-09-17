2027 asgari ücret zammında ilk rakamlar açıklandı! İşte kuruşu kuruşuna 3 kritik senaryo

Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminleri doğrultusunda ekonomistler yüzde 20 ile yüzde 30 aralığındaki artış senaryolarını masaya yatırdı. Halen net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin olası zam oranlarına göre nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

MEVCUT DURUM: 2026 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen ve halen geçerliliğini koruyan mevcut rakamlar şu seviyede bulunuyor:

Net Asgari Ücret: 28.075,50 TL

Brüt Asgari Ücret: 33.030,00 TL

MASADAKİ 3 KRİTİK ZAM SENARYOSU VE NET MAAŞ HESABI

Enflasyon beklentileri ve ekonomik parametreler doğrultusunda uzmanların öne çıkardığı tahmini senaryolar:

Yüzde 20 Zam İhtimalinde: Net asgari ücret yaklaşık 33.690 TL seviyesine yükselecek.

Yüzde 25 Zam İhtimalinde: Net asgari ücret yaklaşık 35.094 TL bandına çıkacak.

Yüzde 30 Zam İhtimalinde: Net asgari ücret yaklaşık 36.489 TL olarak uygulanacak.

Nihai tutar; yılın ikinci yarısındaki enflasyon gerçekleşmeleri, ekonomik büyüme verileri ve komisyon müzakerelerinin ardından resmiyet kazanacak.

KOMİSYON TAKVİMİ: GÖRÜŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, ZAMLI MAAŞLAR HANGİ AY YATACAK?

Milyonların odaklandığı pazarlık ve ödeme takvimi:

Toplantı Tarihleri: İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2027 yılı zammını belirlemek üzere ilk toplantısını Aralık ayında gerçekleştirecek.

Oturum Sayısı: Komisyonun geleneksel olarak 3 ya da 4 toplantı yaparak Aralık ayının son haftasında mutabakat metnini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Ödeme Zamanı: Belirlenecek yeni tutar 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek ve zamlı ilk maaşlar Ocak ayı bordrolarıyla birlikte çalışanların hesaplarına aktarılacak.