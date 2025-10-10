206 bin kişinin emekliliği iptal edildi! SGK’daki bu harfler büyük tehlike

Milyonlarca çalışan, emeklilikte son adımları beklerken Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Karakaş, SGK hizmet dökümlerinde görülen bazı harflerin emeklilik için risk oluşturduğunu söyledi.

Karakaş açıklamasında, “‘S’ sahte sigortalılığı, ‘Ş’ şüpheli işyerini, ‘K’ ise kontrol sürecindeki işletmeyi gösterir” ifadelerini kullandı. Bu kodlardan birinin görülmesi, emeklilik sürecinin tehlikeye girdiği anlamına geliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2016 yılından bu yana yürüttüğü denetimlerde, 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi. Bu kişilerin, haksız şekilde bağlanan emekli maaşlarının faizleriyle birlikte geri alındığı belirtildi.

SGK ekipleri, şüpheli işyerlerini, düşük prim ödemelerini ve sahte sigorta kayıtlarını dijital denetimlerle tespit ediyor. Sistemde bu tür kayıtlar “K, Ş, S” kodlarıyla işaretleniyor ve dosyalar detaylı incelemeye alınıyor.

İsa Karakaş, açıklamasında ayrıca uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesine de değindi. Karakaş, “Yarım milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren düzenleme kesinlikle çıkacak. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın gündeminde” dedi.

Düzenlemenin özellikle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayacağı ifade ediliyor. 3600 ek göstergeyle birlikte maaşlarda artış, emekli ikramiyesi ve aylıklarda da iyileşme bekleniyor.

