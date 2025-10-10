206 bin kişinin emekliliği iptal edildi! SGK’daki bu harfler büyük tehlike

İsa Karakaş, açıklamasında ayrıca uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesine de değindi. Karakaş, “Yarım milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren düzenleme kesinlikle çıkacak. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın gündeminde” dedi.