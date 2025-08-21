21 Ağustos 2025 döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL?

Döviz kurlarındaki hareketlilik Türkiye piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve euro kurlarında dalgalanmaya yol açıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
21 Ağustos 2025 döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL?
Yayınlanma:

21 Ağustos 2025 itibarıyla dolar 40,93 TL’den, euro ise 47,77 TL’den işlem görüyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dövizdeki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 40,8124 TL, satışta 40,9760 TL olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 40,7834 TL, satışta 40,9468 TL olarak kaydedilmişti.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1663, sterlin/dolar paritesi 1,3472 ve dolar/yen paritesi 147,14 seviyelerinde seyrediyor.

Yeni güne Dolar/TL alışta 40,9259 TL, satışta 40,9300 TL seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 47,7784 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dövizdeki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor. 21 Ağustos 2025 itibarıyla gram altın 4.395,84 TL, çeyrek altın ise 7.187,42 TL’den işlem görüyor.

Altın ve döviz piyasalarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin gündemindeki ilk sıralarda yer alıyor.

20 ilde siber suç operasyonu: 55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı20 ilde siber suç operasyonu: 55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandıGündem
dolar Euro
Günün Manşetleri
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
25 ili sağanak yağış vuracak
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Tokat'ta deprem! Tokat'ta deprem!
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum! Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!