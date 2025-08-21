21 Ağustos 2025 döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL?

21 Ağustos 2025 itibarıyla dolar 40,93 TL’den, euro ise 47,77 TL’den işlem görüyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dövizdeki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 40,8124 TL, satışta 40,9760 TL olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 40,7834 TL, satışta 40,9468 TL olarak kaydedilmişti.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1663, sterlin/dolar paritesi 1,3472 ve dolar/yen paritesi 147,14 seviyelerinde seyrediyor.

Yeni güne Dolar/TL alışta 40,9259 TL, satışta 40,9300 TL seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 47,7784 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dövizdeki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor. 21 Ağustos 2025 itibarıyla gram altın 4.395,84 TL, çeyrek altın ise 7.187,42 TL’den işlem görüyor.

Altın ve döviz piyasalarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin gündemindeki ilk sıralarda yer alıyor.