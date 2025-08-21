21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 21 Ağustos 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, Türkiye’de pompa fiyatlarına yansıyor. 20 Ağustos tarihinde ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim olmadı.
İşte 21 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
⛽ Benzin: 51,60 TL
🛢 Motorin: 52,12 TL
🔥 LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
⛽ Benzin: 51,45 TL
🛢 Motorin: 52,00 TL
🔥 LPG: 25,88 TL
Ankara:
⛽ Benzin: 52,36 TL
🛢 Motorin: 53,04 TL
🔥 LPG: 26,40 TL
İzmir:
⛽ Benzin: 52,69 TL
🛢 Motorin: 53,39 TL
🔥 LPG: 26,33 TL
akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payları ekleniyor. Bu tutara KDV dahil edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.