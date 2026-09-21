21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum
Yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasalarında hareketlilik ve yön arayışı sürüyor.
21 Eylül 2026 Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar iç piyasadaki anlık fiyatlamaları yakından izlerken; merkez bankalarının faiz artırımı kararları, yüksek ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar endeksi ons altındaki yukarı yönlü hamleleri sınırlıyor.
KÜRESEL BASKI VE PİYASALARDAKİ DENGELER
Yeni haftaya başlarken fiyatlama dinamiklerini belirleyen kritik unsurlar:
Merkez Bankaları ve Faiz Baskısı: Küresel merkez bankalarının sıkı para politikası adımları ve faiz artırımı sinyalleri, değerli metaller üzerinde kâr satışları ve geri çekilmelere yol açıyor.
Tahvil Getirileri ve Dolar Gücü: Doların küresel para birimleri karşısında dirençli kalması ile yükselen tahvil faizleri, altının ons tarafındaki prim potansiyelini baskı altında tutuyor.
Jeopolitik Riskler ve Çin Talebi: Batı Asya eksenindeki gerilimler ile Çin merkezli kurumsal ve bireysel yatırım talebi, ons altının sert düşüşler yaşamasını engelleyen en güçlü destek unsurları olarak öne çıkıyor.
21 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ TABLOSU
İç piyasada Kapalıçarşı ve serbest piyasa ekranlarına yansıyan anlık altın fiyatları:
Gram Altın: Alış 6.846,10 TL | Satış 6.846,98 TL
Çeyrek Altın: Alış 11.083,00 TL | Satış 11.164,00 TL
Yarım Altın: Alış 21.831,12 TL | Satış 22.381,53 TL
Tam Altın: Alış 43.206,00 TL | Satış 43.719,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 44.214,00 TL | Satış 44.491,00 TL
Ata Altın: Alış 45.054,15 TL | Satış 46.198,42 TL
Ziynet Altını: Alış 43.802,45 TL | Satış 44.629,88 TL
Gremse Altın: Alış 107.217,00 TL | Satış 108.877,00 TL
22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 6.046,80 TL | Satış 6.861,90 TL
14 Ayar Bilezik (Gram): Alış 3.632,34 TL | Satış 4.861,15 TL
Ons Altın: Alış 4.361,61 Dolar | Satış 4.362,25 Dolar