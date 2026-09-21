21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum

KÜRESEL BASKI VE PİYASALARDAKİ DENGELER

Yeni haftaya başlarken fiyatlama dinamiklerini belirleyen kritik unsurlar:

Merkez Bankaları ve Faiz Baskısı: Küresel merkez bankalarının sıkı para politikası adımları ve faiz artırımı sinyalleri, değerli metaller üzerinde kâr satışları ve geri çekilmelere yol açıyor.

Tahvil Getirileri ve Dolar Gücü: Doların küresel para birimleri karşısında dirençli kalması ile yükselen tahvil faizleri, altının ons tarafındaki prim potansiyelini baskı altında tutuyor.

Jeopolitik Riskler ve Çin Talebi: Batı Asya eksenindeki gerilimler ile Çin merkezli kurumsal ve bireysel yatırım talebi, ons altının sert düşüşler yaşamasını engelleyen en güçlü destek unsurları olarak öne çıkıyor.