21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasalarında hareketlilik ve yön arayışı sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum - Resim: 1

21 Eylül 2026 Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar iç piyasadaki anlık fiyatlamaları yakından izlerken; merkez bankalarının faiz artırımı kararları, yüksek ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar endeksi ons altındaki yukarı yönlü hamleleri sınırlıyor.

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21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum - Resim: 2

KÜRESEL BASKI VE PİYASALARDAKİ DENGELER

Yeni haftaya başlarken fiyatlama dinamiklerini belirleyen kritik unsurlar:

Merkez Bankaları ve Faiz Baskısı: Küresel merkez bankalarının sıkı para politikası adımları ve faiz artırımı sinyalleri, değerli metaller üzerinde kâr satışları ve geri çekilmelere yol açıyor.
Tahvil Getirileri ve Dolar Gücü: Doların küresel para birimleri karşısında dirençli kalması ile yükselen tahvil faizleri, altının ons tarafındaki prim potansiyelini baskı altında tutuyor.
Jeopolitik Riskler ve Çin Talebi: Batı Asya eksenindeki gerilimler ile Çin merkezli kurumsal ve bireysel yatırım talebi, ons altının sert düşüşler yaşamasını engelleyen en güçlü destek unsurları olarak öne çıkıyor.

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21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum - Resim: 3

21 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ - SATIŞ TABLOSU

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21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum - Resim: 4

İç piyasada Kapalıçarşı ve serbest piyasa ekranlarına yansıyan anlık altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 6.846,10 TL | Satış 6.846,98 TL

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21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum - Resim: 5

Çeyrek Altın: Alış 11.083,00 TL | Satış 11.164,00 TL

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21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum - Resim: 6

Yarım Altın: Alış 21.831,12 TL | Satış 22.381,53 TL
Tam Altın: Alış 43.206,00 TL | Satış 43.719,00 TL

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21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum - Resim: 7

Cumhuriyet Altını: Alış 44.214,00 TL | Satış 44.491,00 TL
Ata Altın: Alış 45.054,15 TL | Satış 46.198,42 TL

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21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum - Resim: 8

Ziynet Altını: Alış 43.802,45 TL | Satış 44.629,88 TL

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21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum - Resim: 9

Gremse Altın: Alış 107.217,00 TL | Satış 108.877,00 TL

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21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum - Resim: 10

22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 6.046,80 TL | Satış 6.861,90 TL

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21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum - Resim: 11

14 Ayar Bilezik (Gram): Alış 3.632,34 TL | Satış 4.861,15 TL
Ons Altın: Alış 4.361,61 Dolar | Satış 4.362,25 Dolar

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Altın gram altın