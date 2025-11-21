21 Kasım akaryakıt zammı açıklandı! İşte şehir şehir yeni rakamlar

Bu gelişmelerin son yansıması, motorinin litre fiyatına 1 lira 85 kuruşluk bir zammın gelmesi oldu.

Bu son fiyat artışının ardından, motorin litre fiyatının bazı şehirlerde 62 liraya ulaştığı gözlemlendi. Vatandaşlar, maliyetleri takip edebilmek adına "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.