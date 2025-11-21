21 Kasım akaryakıt zammı açıklandı! İşte şehir şehir yeni rakamlar
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı taşıdı.
Akaryakıt ürünlerine ardı ardına gelen ÖTV artışları, uluslararası piyasalardaki Brent petrol fiyatındaki değişimler ve Türk lirasındaki dalgalanmalar, pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Bu gelişmelerin son yansıması, motorinin litre fiyatına 1 lira 85 kuruşluk bir zammın gelmesi oldu.
Bu son fiyat artışının ardından, motorin litre fiyatının bazı şehirlerde 62 liraya ulaştığı gözlemlendi. Vatandaşlar, maliyetleri takip edebilmek adına "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Motorine gelen zammın ardından, 21 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları aşağıdaki şekilde:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.99 TL
Motorin litre fiyatı: 59.47 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.81 TL
Motorin litre fiyatı: 59.32 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.84 TL
Motorin litre fiyatı: 60.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 56.18 TL
Motorin litre fiyatı: 60.84 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL