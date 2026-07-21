21 Temmuz 2026 altın fiyatları: Çeyrek ve Gram Altın bugün kaç TL oldu? İşte Salı gününün güncel rakamları

ONS VE BORSA İSTANBUL ALTIN PİYASASINDA YÜKSELİŞ

Altın piyasasının küresel ve yerel boyutundaki son veriler dikkat çekiyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu dün akşam itibarıyla 4 bin 19 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 oranında bir artış kaydederek 6 milyon 90 bin 300 lira seviyesine yükseldi.