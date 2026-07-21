21 Temmuz 2026 altın fiyatları: Çeyrek ve Gram Altın bugün kaç TL oldu? İşte Salı gününün güncel rakamları
Altın ve döviz kurlarındaki iç ile dış piyasalarda yaşanan hareketlilik vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
Haftanın ikinci gününde vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt aramak amacıyla arama motorlarında yoğun sorgulama yapıyor. Piyasalardaki son dalgalanmaların ardından şekillenen 21 Temmuz 2026 Salı gününe ilişkin çeyrek, ons, gram, yarım ve Cumhuriyet altını güncel satış fiyatları netleşti.
ONS VE BORSA İSTANBUL ALTIN PİYASASINDA YÜKSELİŞ
Altın piyasasının küresel ve yerel boyutundaki son veriler dikkat çekiyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu dün akşam itibarıyla 4 bin 19 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 oranında bir artış kaydederek 6 milyon 90 bin 300 lira seviyesine yükseldi.
21 TEMMUZ 2026 SALI GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Borsa İstanbul'daki değer artışının ardından, 21 Temmuz Salı günü itibarıyla serbest piyasada geçerli olan güncel altın satış fiyatları şu şekilde listeleniyor:
Gram altın satış fiyatı: 6.140,1720 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.038,7300 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.060,87 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.043,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.043,00 TL