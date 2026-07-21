21 Temmuz 2026 Döviz kuru: Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar

İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurlarındaki değişimler vatandaşlar, yatırımcılar ve iş insanları tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
21 Temmuz 2026 Döviz kuru: Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar
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Döviz kurlarındaki hareketlilik yeni günde de hız kesmeden devam ediyor. Güne Dolar 47,07 liradan başlarken, Euro ise 53,94 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte piyasalardaki son durum ve 21 Temmuz güncel döviz kurları...

MERKEZ BANKASI EFEKTİF KURLARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 47,0609 lira, satışta ise 47,2494 lira olarak açıkladı. TCMB bir önceki efektif kurunu ise alışta 46,9529 lira, satışta 47,1411 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ise dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3428 ve dolar/yen paritesi 162,5 düzeyinde seyretti.

DOLAR VE EURO YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde piyasalardan alınan veriler doğrultusunda Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki güncel rakamlar şu şekilde kaydedildi:

Dolar Alış Fiyatı: 47,0938 TL
Dolar Satış Fiyatı: 47,1787 TL
Euro Satış Fiyatı: 53,9484 TL seviyelerinde seyrediyor.

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