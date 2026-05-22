22 Mayıs Cuma döviz kurları geldi! Merkez Bankası Dolar Ve Euro rakamlarını güncelledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon karşısındaki sıkı para politikası duruşu ve uluslararası arenadaki gelişmeler, yatırımcıların ve vatandaşların dolar ile Euro grafiklerini yakından takip etmesine neden oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve serbest piyasa verileri doğrultusunda, 22 Mayıs 2026 Cuma günü döviz kurlarında kayıtlara geçen anlık rakamlar:

MERKEZ BANKASI (TCMB) RESMİ EFEKTİF KURLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarındaki dalgalanmanın ardından merakla beklenen resmi efektif kur fiyatlarını güncelledi. Merkez Bankası tarafından duyurulan rakamlar şu şekildedir:

Dolar/TL Efektif Alış: 45,4958 TL

Dolar/TL Efektif Satış: 45,6781 TL

Merkez Bankası'nın bir önceki döneme ait efektif kurunu alışta 45,4771 TL, satışta ise 45,6593 TL olarak belirlemiş olması, doların Türk Lirası karşısında yukarı yönlü sınırlı ve istikrarlı bir grafik çizdiğini ortaya koyuyor.

SERBEST PİYASADA GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN FİYATLARI

Haftanın son işlem gününde serbest piyasa ve bankalararası döviz ekranlarında işlemler anlık olarak şu rakamlar üzerinden gerçekleştiriliyor:

Dolar/TL: Güne hareketli başlayan ABD Doları, serbest piyasada alışta 45,5883 TL, satışta ise 45,5970 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Euro/TL: Küresel piyasalarda gücünü koruyan Euro, Türk Lirası karşısında yeni güne 52,9648 TL seviyelerinde seyrederek başladı.

İngiliz Sterlini (GBP/TL): Yatırımcıların ve dış ticaret profesyonellerinin yakından izlediği İngiliz Sterlini ise serbest piyasada 61,3643 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

ULUSLARARASI PİYASALARDA ÇAPRAZ KURLAR VE PARİTE

Uluslararası para piyasalarındaki dev döviz cinslerinin birbirlerine karşı olan güç dengesini gösteren parite oranlarında ise son durum şu şekilde şekillendi:

Euro/Dolar (EUR/USD) Paritesi: 1,1585 düzeyinde hareket ediyor.

Sterlin/Dolar (GBP/USD) Paritesi: 1,3400 seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Dolar/Yen (USD/JPY) Paritesi: Uluslararası piyasalarda 159,246 seviyesinde işlem görmeyi sürdürüyor.