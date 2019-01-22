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22 Ocak 2019 Salı dolar ve euro ne kadar

22 Ocak 2019 Salı dolar ve euro ne kadar? Dolar 5,3450 liradan, avro 6,0720 liradan güne başladı 

22 Ocak 2019 Salı dolar ve euro ne kadar

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3450 liradan, avro 6,0720 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,3430 liradan alınan dolar, 5,3450 liradan satılıyor. 

6,0700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0720 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3360 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0660 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro
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