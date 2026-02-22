22 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?

22 Şubat’ta zam ya da indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 22 Şubat 2026 itibarıyla fiyatlarda yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Güncel liste pompaya yansıyan fiyatları gösteriyor.