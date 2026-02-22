22 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. 22 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları belli oldu.

22 Şubat’ta zam ya da indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 22 Şubat 2026 itibarıyla fiyatlarda yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Güncel liste pompaya yansıyan fiyatları gösteriyor.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 57.17 TL
Motorin: 57.89 TL
LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 57.00 TL
Motorin: 57.74 TL
LPG: 29.69 TL

Ankara

Benzin: 58.10 TL
Motorin: 59.02 TL
LPG: 30.17 TL

İzmir

Benzin: 58.37 TL
Motorin: 59.30 TL
LPG: 30.09 TL

