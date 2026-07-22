22 Temmuz 2026 döviz kuru: Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar

Döviz kurlarındaki hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Yeni günde Dolar 47,19 liradan başlarken, Euro ise 53,90 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum...

MERKEZ BANKASI EFEKTİF KURLARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 47,0804 lira, satışta ise 47,2691 lira olarak açıkladı. TCMB, bir önceki efektif kurunu ise alışta 47,0609 lira, satışta 47,2494 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1404, sterlin/dolar paritesi 1,3373 ve dolar/yen paritesi 163,0 düzeyinde gerçekleşti.

DOLAR VE EURO YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından izleyen vatandaşlar için yeni günde piyasalarda kaydedilen güncel rakamlar şu şekilde:

Dolar Alış Fiyatı: 47,1134 TL

Dolar Satış Fiyatı: 47,1983 TL

Euro Satış Fiyatı: 53,9056 TL seviyelerinde seyrediyor.