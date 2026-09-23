23 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzine ve motorine zam var mı?
Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarında 23 Eylül 2026 Çarşamba günü itibarıyla yeni bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.
Küresel piyasalardaki hareketlilik, döviz kuru ve akdeniz ürün fiyatları doğrultusunda güncellenen pompa fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de şu şekildedir:
İLE GÖRE GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin litre fiyatı: 80,40 TL
Motorin litre fiyatı: 96,40 TL
LPG (otogaz) litre fiyatı: 34,99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin litre fiyatı: 80,30 TL
Motorin litre fiyatı: 96,20 TL
LPG (otogaz) litre fiyatı: 34,40 TL
Ankara:
Benzin litre fiyatı: 81,40 TL
Motorin litre fiyatı: 97,50 TL
LPG (otogaz) litre fiyatı: 35,09 TL
İzmir:
Benzin litre fiyatı: 81,70 TL
Motorin litre fiyatı: 97,80 TL
LPG (otogaz) litre fiyatı: 34,99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatlandırması 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince serbest piyasa esasına dayanmaktadır. EPDK doğrudan fiyat belirlememekte; rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri en yakın erişilebilir dünya piyasasını baz alarak tavan fiyat hesaplamaktadır.
Günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru çarpılarak TL cinsinden gümrüksüz rafineri fiyatı elde edilir.
Bu tutara ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatına ulaşılır.
Son aşamada nakliye (navlun) maliyetleri, dağıtım ve bayi payları ile KDV ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı oluşturulur. Dağıtıcı firmalar arasındaki rekabet ve taşıma mesafeleri nedeniyle fiyatlar şehirler arası küçük farklılıklar gösterebilmektedir.