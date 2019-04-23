Dolar/TL kuru, 5.84'e yükseldi. Ekonomist Fehmi Köfteoğlu, Ulusal Kanal canlı yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Masaya yumruğumuz vurduk, doları 5 liraya düşürdük" açıklamasına ilişkin "Masaya yumruğunu vurmuş, doları düşürmüş. Kendisi açıklama yaptığı gün, dolar fırlıyor. Türkiye'yi böyle bir sürece sokanlar, bu sorumluluğu bir an önce anlaması gerek" ifadelerini kullanmıştı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, avro 6,5670 liradan güne başladı.



Dolar/TL kuru, 5.84'e yükseldi.



6,5660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8330 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olmuştu.



BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI



Ekonomist Fehmi Köfteoğlu, Ulusal Kanal canlı yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Masaya yumruğumuz vurduk, doları 5 liraya düşürdük" açıklamasına ilişkin "Masaya yumruğunu vurmuş, doları düşürmüş. Kendisi açıklama yaptığı gün, dolar fırlıyor. Türkiye'yi böyle bir sürece sokanlar, bu sorumluluğu bir an önce anlaması gerek" ifadelerini kullanmıştı.



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