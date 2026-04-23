23 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 23 Nisan itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.
Sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.
23 Nisan gece yarısından itibaren motorin grubuna 2,33 TL indirim geldi.
Benzine ya da LPG'ye indirim veya zam beklenmiyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 62.70 TL
Motorin fiyatı: 69.35 TL
LPG fiyatı: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 62.56 TL
Motorin fiyatı: 69.21 TL
LPG fiyatı: 34.39 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 63.67 TL
Motorin fiyatı: 70.47 TL
LPG fiyatı: 34.87 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 63.94 TL
Motorin fiyatı: 70.75 TL
LPG fiyatı: 34.79 TL