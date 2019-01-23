banner1002
Köklü kulüp ligden çekildi
Köklü kulüp ligden çekildi
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
Manisa'da trafik kazası
Manisa'da trafik kazası
Yüzlerce öğretmen Ankara'da buluştu
Yüzlerce öğretmen Ankara'da buluştu

23 Ocak 2019 Çarşamba dolar ve euro ne kadar

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,3490 liradan, avro 6,0850 liradan güne başladı

23 Ocak 2019 Çarşamba dolar ve euro ne kadar

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3490 liradan, avro 6,0850 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3470 liradan alınan dolar, 5,3490 liradan satılıyor. 

6,0830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0850 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3490 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0710 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.