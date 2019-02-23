Gram altın bu hafta 230,4 lirayı görerek son 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. AA Finans Analisti İslam Memiş, "Altının gram fiyatının kısa vadede 250 lira seviyesini test etmesi sürpriz olmayacaktır. Geri çekilmelerde ise 224 ve 220 liranın destek seviyesi olarak takip edilmesi gerek." dedi. Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan da "Altının gram fiyatında geri çekilmede 217 TL destek olmakla birlikte yükselişte ise 230 - 233 TL bandı direnç olarak izlenebilir" ifadelerini kullandı

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, bu hafta 230,4 liraya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.



Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Haftaya 224 lira seviyelerinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 20 Şubat'ta 230,4 lira ile 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.



Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 1,5 getiri sağlayan altının gram fiyatı bu haftayı 227,6 liradan tamamladı. Yatırımcısına 3 haftadır üst üste kazandıran gram altın, sene başından bu yana ise yüzde 4,4 prim sağladı.



AA Finans Analisti İslam Memiş, üç haftadır yükseliş trendinde olan altının gram fiyatında yükselişlerin devam edeceğini belirterek, "Bu yıla 218 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının ikinci kez 230 lira seviyesini test etti ancak yükselişler kalıcı olmadı. Altının gram fiyatı bir sonraki denemesinde 250 lira seviyesini test edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Altının gram fiyatındaki gerilemelerin yatırımcılarına alım fırsatları sunduğunu bildiren Memiş, gram altında 220-230 lira bant aralığının alım için uygun seviyeler olduğunu ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını kaydetti.



Memiş, altının gram fiyatının kısa vadede 250 lira seviyesini test etmesinin sürpriz olmayacağını ifade ederek, geri çekilmelerde ise 224 ve 220 liranı destek seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini söyledi.



"Ons altının gram altındaki yükseltici etkisini bir süre daha göreceğiz"



Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan da son dönemde ons altının 1.300 dolar üzerindeki hareketini güçlendirerek devam etme isteği ve dolar kurunun 5,20 lira seviyelerinin altından başlattığı yükselişi koruma isteğinin gram altını 220-230 lira bandına taşıdığını kaydetti.



Ons altına olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini bildiren Taştan şunları kaydetti:



"Ons altının, gram altındaki yükseltici etkisini bir süre daha göreceğiz. Dolar kuru ise kısa vadede 5,28 – 5,31 bandına doğru olası bir geri çekilme gram altını bir miktar aşağı çekebilir fakat beklentimiz 220 lira üzerindeki tutunmanın devam edeceği yönünde. Önümüzdeki dönemde Türkiye gündeminde enflasyon ve TL’deki genel görünüm gündemimizde olmakla birlikte dışarıda risk iştahının altını ne yöne sürükleyeceğini takip edeceğiz. Altının gram fiyatında geri çekilmede 217 TL destek olmakla birlikte yükselişte ise 230 - 233 TL bandı direnç olarak izlenebilir."