23 Temmuz 2026 Dolar ve Euro kaç TL oldu? İşte güncel döviz kuru fiyatları

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
23 Temmuz 2026 Dolar ve Euro kaç TL oldu? İşte güncel döviz kuru fiyatları
Yayınlanma:

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler, arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları ve piyasalardaki son durum...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 07:15 itibarıyla piyasalarda kaydedilen güncel dolar ve Euro fiyatları şu şekildedir:

Dolar Alış Fiyatı: 47,2258 TL
Dolar Satış Fiyatı: 47,2407 TL
Euro Satış Fiyatı: 54,1714 TL seviyelerinde seyrediyor.

Sürücüler kontrol etmeden yola çıkmasın! 23 Temmuz Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu?Sürücüler kontrol etmeden yola çıkmasın! 23 Temmuz Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu?Ekonomi
dolar euro kaç tl
Günün Manşetleri
Ankara'da dev fuhuş operasyonu!
Sağanak ve gök gürültüsü geliyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı!
Alevler evlere dayandı, mahalle boşaltılıyor!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
İçişleri Bakanlığı duyurdu!
26 ilde aşırı sıcaklar etkili olacak
KKKA teşhisi konulan 10 kişi tedavi altına alındı!
Gözaltına alındı
Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştü!
Çok Okunanlar
Altında zirve sonrası geri çekilme! Altında zirve sonrası geri çekilme!
Sağanak ve gök gürültüsü geliyor! Sağanak ve gök gürültüsü geliyor!
Sürücüler kontrol etmeden yola çıkmasın! Sürücüler kontrol etmeden yola çıkmasın!
Az önce nerede deprem oldu? Az önce nerede deprem oldu?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı!