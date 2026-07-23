23 Temmuz 2026 Dolar ve Euro kaç TL oldu? İşte güncel döviz kuru fiyatları

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler, arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları ve piyasalardaki son durum...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 07:15 itibarıyla piyasalarda kaydedilen güncel dolar ve Euro fiyatları şu şekildedir:

Dolar Alış Fiyatı: 47,2258 TL

Dolar Satış Fiyatı: 47,2407 TL

Euro Satış Fiyatı: 54,1714 TL seviyelerinde seyrediyor.