Erken seçim dayatması altında bırakılan Türkiye'nin ekonomik durumu ne? Hükümetin ekonomiyi düzeltme adımları yeterli mi? 24 Haziran sonrası ekonomiyi ne bekliyor? Bu sorulara yanıt ekonomist Uğur Civelek'ten geldi.

Türkiye, AKP ve MHP'nin dayattığı erken seçim sürecine girdi. Dayatmanın en büyük nedeni de ekonomik darboğaz olarak görülüyor.



Ekonomideki kötü tablo, dış borç, cari açık, döviz kuru, işsizlik ve enflasyon rakamlarına da yansıyor.



"Mayıs ayı itibariyle riskler daha da artacak" diyen ekonomist Uğur Civelek'e göre, hükümetin 16 yıllık ekonomi karnesi de kötü.



2 aylık seçim sürecinde hükümet, ekomik sorunların ön plana çıkmaması için elinden geleni yapacak.



Hükümetin çözümlerinin geçici olduğunu belirten Civelek'e göre, seçimden sonra ekonomideki gerçek tablo göz önüne çıkacak.



ulusal.com.tr