banner1002
Konya'da PTT binasında patlama
Konya'da PTT binasında patlama
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
AB'den Venezuela açıklaması
AB'den Venezuela açıklaması
Kendini devlet başkanı ilan etti
Kendini devlet başkanı ilan etti

24 Ocak 2019 Perşembe dolar ve euro ne kadar

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,2820 liradan, avro 6,0220 liradan güne başladı

24 Ocak 2019 Perşembe dolar ve euro ne kadar

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2820 liradan, avro 6,0220 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,2800 liradan alınan dolar, 5,2820 liradan satılıyor. 

6,0200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0220 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3120 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0360 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.