İstanbul serbest piyasada dolar 5,2820 liradan, avro 6,0220 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,2800 liradan alınan dolar, 5,2820 liradan satılıyor.
6,0200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3120 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0360 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,2820 liradan, avro 6,0220 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 5,2820 liradan, avro 6,0220 liradan güne başladı.