2,4 Trilyon Dolarlık şok: ABD borsasında 23 dakikalık kriz

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin dışındaki ülkelere yönelik gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alacağına dair asılsız bir iddia, borsalarda kısa sürede büyük bir hareketliliğe yol açtı. İddia sonrası hisse senetlerinin toplam değeri 2,4 trilyon dolar artış gösterdi.

Ancak Beyaz Saray’ın bu iddiayı yalanlamasıyla birlikte piyasalardaki kazançlar saniyeler içinde silindi. Hisselerdeki ani düşüş, yatırımcıları tedirgin etti ve ABD Merkez Bankası (Fed) üzerinde faiz indirimi baskısı oluşmasına yol açtı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JP Morgan, yaşanan finansal sarsıntının 1987'deki borsa çöküşü, 2008’deki kriz ve 2020 pandemisiyle benzer boyutta olduğunu belirterek “Fed’in faiz indirimini mayıs toplantısına erteleyecek lüksü yok” uyarısında bulundu.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacaklarını ifade etmişti.