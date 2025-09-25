25 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 25 Eylül itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası:
Benzin: 53.11 TL
Motorin: 54.42 TL
LPG: 26.51 TL



Anadolu Yakası:
Benzin: 52.95 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 25.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53.94 TL
Motorin: 55.41 TL
LPG: 26.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.27 TL
Motorin: 55.74 TL
LPG: 26.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamayla elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Son olarak KDV ilavesiyle nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.

