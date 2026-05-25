25 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu?
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Günlük yakıt maliyetlerini hesap etmek isteyen vatandaşlar ve sürücüler, yeni haftanın ilk gününde de “Bugün benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG güncel fiyatı ne kadar?” sorularının yanıtlarını yakından takip ediyor.
Peki, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'nin üç büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt litre satış fiyatları ne kadar?
İşte serbest piyasada il il ve yaka yaka güncel benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) fiyat listesi:
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.10 TL
Motorin litre fiyatı: 67.03 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.97 TL
Motorin litre fiyatı: 66.90 TL
LPG litre fiyatı: 33.29 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 66.08 TL
Motorin litre fiyatı: 68.16 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 66.36 TL
Motorin litre fiyatı: 68.43 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL