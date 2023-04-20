25 metreküp doğalgaz ne kadar?
Filyos’ta keşfedilen Karadeniz gazının şebekeye verilme işleminde sona yaklaşıldı. Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltacağı öne sürülen Karadeniz gazının konutlara verilmesiyle doğalgaz fiyatlarında indirim yapılcağı konuşuluyor. İşte detaylar.
Filyos’ta keşfedilen Karadeniz gazının şebekeye verilme işleminde sona yaklaşıldı. Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltacağı öne sürülen Karadeniz gazının konutlara verilmesiyle doğalgaz fiyatlarında indirim yapılcağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgazın ücretsiz olacağını açıklamasıyla vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Peki, konutta doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar? 25 metreküp doğalgaz kaç TL?
DOĞALGAZA İNDİRİM Mİ GELECEK?
Karadeniz gazının devreye girmesiyle 25 metreküp doğalgaz gideri devlet tarafından karşılanıyor. 31 Mart tarihi itibarıyla konut tüketicilerinde 1000 metreküp doğalgaz 4.080 TL olmuştu. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor.
25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?
Yapılan son fiyatlara göre 25 metreküp doğalgaz 102 TL yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarına göre doğalgaz faturalarında 102 liralık bir indirim yapılacağı iddia ediliyor.
*Ancak bu fiyat bölgesel, şirkete ve tüketime göre de değişkenlik gösterebilir. Bu neden fiyat 100 ila 150 TL arasında değişebilir.
1000 METREKÜP DOĞALGAZ SATIŞ FİYATI NEDİR?
BOTAŞ resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamalara göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Nisan ayında uygulanacak satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak duyuruldu.
Sanayi aboneleri için açıklanan tarifede, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 TL, kademe 2 için de 9 bin 478 TL olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifenin ücretinde ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak açıklandı.
Kaynak: onedio.com