25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?

Yapılan son fiyatlara göre 25 metreküp doğalgaz 102 TL yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarına göre doğalgaz faturalarında 102 liralık bir indirim yapılacağı iddia ediliyor.

*Ancak bu fiyat bölgesel, şirkete ve tüketime göre de değişkenlik gösterebilir. Bu neden fiyat 100 ila 150 TL arasında değişebilir.