Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2023 stratejik planına göre enerji ihtiyacının yüzde 30’u yerli kaynaklardan karşılanabilir. Türkiye’nin yerli enerji kaynaklarını üreten makina ve ekipmanların yüzde 71'inden fazlası ithal. 2023’e kadar 25 milyar dolarlık bir pazar var. Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Vatansever, sektörde kullanılan makine ve ekipmanların millileştirilmesini istiyor.





Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke… Öyle ki 77 milyar dolar dış ticaret açığının yüzde 40’ı enerji hammaddesi ithalatı oluşturuyor.



Türkiye enerjideki bağımlılığını yerli olan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla azaltmak istiyor. Ancak yenilebilir enerji üretiminde kullanılan ekipmanların yüzde 71,4’ü ithal.



Ulusal Kanal'a konuşan Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Vatansever, yenilenebilir enerji donanımlarının yerlileşmesinin altını çizdi; çünkü 2023’e kadar Türkiye’nin cebinden 25 milyar dolar çıkabilir.



Enerji sektöründeki makinaları milli üretimi için de sanayi ve işadamlarının desteklenmesi kaçınılmaz.



Sanayici ve işadamları tıpkı savunma sanayisinde olduğu gibi yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan makinaların da yerlileştirilmesini istiyor.





HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr Güvenlik, işsizlik ve üretim… Sanayici ve işadamları Türkiye’nin çözmesi gereken sorunları bu üç maddeyle özetliyor.Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke… Öyle ki 77 milyar dolar dış ticaret açığının yüzde 40’ı enerji hammaddesi ithalatı oluşturuyor.Türkiye enerjideki bağımlılığını yerli olan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla azaltmak istiyor. Ancak yenilebilir enerji üretiminde kullanılan ekipmanların yüzde 71,4’ü ithal.Ulusal Kanal'a konuşan Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Vatansever, yenilenebilir enerji donanımlarının yerlileşmesinin altını çizdi; çünkü 2023’e kadar Türkiye’nin cebinden 25 milyar dolar çıkabilir.Enerji sektöründeki makinaları milli üretimi için de sanayi ve işadamlarının desteklenmesi kaçınılmaz.Sanayici ve işadamları tıpkı savunma sanayisinde olduğu gibi yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan makinaların da yerlileştirilmesini istiyor.