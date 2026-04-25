25 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 25 Nisan itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.
Sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.
MOTORİNE İNDİRİM YAPILDI
Küresel petrol piyasasındaki düşüş eğilimi, iç piyasada motorin fiyatlarına yansıdı. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) grubunda 2,33 TL indirim uygulandı.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62.76 TL
Motorin: 69.35 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62.62 TL
Motorin: 69.21 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara
Benzin: 63.73 TL
Motorin: 70.47 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir
Benzin: 64.01 TL
Motorin: 70.75 TL
LPG: 34.79 TL