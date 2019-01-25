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25 Ocak 2019 Cuma dolar ve euro ne kadar

Dolar/TL, 5,2710 seviyesinde işlem görüyor. Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,2710 seviyesinde dengelendi 

25 Ocak 2019 Cuma dolar ve euro ne kadar

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2710 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,2466 ile 21 Aralık 2018'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kaybıyla 5,2624'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 5,2710'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 yükselişle 5,9785'ten, sterlin/TL de yüzde 0,72 değer kazancıyla 6,9210'dan işlem görüyor. 

Avro/dolar paritesi yüzde 0,14 artışla 1,1326, dolar endeksi ise yüzde 0,19 azalışla 96,42 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası küresel piyasalarda pozitif seyrin hakim olduğunu ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro
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