250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış!

11 Nisan itibarıyla mevduat faizlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı kararlarla birlikte bankalar, mevduat faiz oranlarını artırmaya başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma:
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! - Resim: 1

 Mart ayında, mevduat faizleri yıllık bazda %39,18 oranında artarak, 53 ay sonra enflasyonun üzerinde bir getiri sağladı. Bu gelişme, yatırımcıların ilgisini yeniden çeken vadeli mevduat hesaplarını cazip kılarken, yüksek kazanç arayan tasarruf sahiplerine avantaj sunuyor.




1 12
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! - Resim: 2

Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla, özellikle 250 bin TL tutarındaki yatırımlar için 3 aylık faiz getirilerinde önemli yükselişler yaşanıyor. 11 Nisan itibarıyla, 250 bin TL'nin 3 aylık (92 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:

2 12
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! - Resim: 3

Garanti BBVA: Faiz Oranı %41, Vade Sonu Tutar: 271.960 TL, Net Kazanç: 21.960 TL
QNB Finansbank: Faiz Oranı %38, Vade Sonu Tutar: 270.353 TL, Net Kazanç: 20.353 TL

3 12
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! - Resim: 4

Denizbank: Faiz Oranı %45,5, Vade Sonu Tutar: 274.371 TL, Net Kazanç: 24.371 TL
ODEA: Faiz Oranı %47, Vade Sonu Tutar: 275.174 TL, Net Kazanç: 25.174 TL

4 12
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! - Resim: 5

Akbank: Faiz Oranı %44, Vade Sonu Tutar: 273.567 TL, Net Kazanç: 23.567 TL
TEB: Faiz Oranı %41,5, Vade Sonu Tutar: 272.228 TL, Net Kazanç: 22.228 TL

5 12
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! - Resim: 6

Yapı Kredi: Faiz Oranı %38, Vade Sonu Tutar: 270.353 TL, Net Kazanç: 20.353 TL
Fibabanka: Faiz Oranı %41, Vade Sonu Tutar: 271.960 TL, Net Kazanç: 21.960 TL

6 12
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! - Resim: 7

ING: Faiz Oranı %19, Vade Sonu Tutar: 260.177 TL, Net Kazanç: 10.177 TL
On Plus: Faiz Oranı %48,5, Vade Sonu Tutar: 275.977 TL, Net Kazanç: 25.977 TL

7 12
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! - Resim: 8

İş Bankası: Faiz Oranı %39,5, Vade Sonu Tutar: 271.157 TL, Net Kazanç: 21.157 TL
Getir Finans: Faiz Oranı %46, Vade Sonu Tutar: 274.638 TL, Net Kazanç: 24.638 TL

8 12
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! - Resim: 9

N Kolay: Faiz Oranı %45, Vade Sonu Tutar: 274.103 TL, Net Kazanç: 24.103 TL
Türkiye Finans: Faiz Oranı %39, Vade Sonu Tutar: 270.889 TL, Net Kazanç: 20.889 TL

9 12
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! - Resim: 10

Alternatif Bank: Faiz Oranı %39, Vade Sonu Tutar: 270.889 TL, Net Kazanç: 20.889 TL
Enpara: Faiz Oranı %37, Vade Sonu Tutar: 269.818 TL, Net Kazanç: 19.818 TL

10 12
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! - Resim: 11

Vakıf Katılım: Kar Oranı %38,07, Vade Sonu Tutar: 270.391 TL, Net Kazanç: 20.391 TL
Halkbank: Faiz Oranı %40, Vade Sonu Tutar: 271.425 TL, Net Kazanç: 21.425 TL

11 12
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! - Resim: 12

Ziraat Katılım: Kar Oranı %32,66, Vade Sonu Tutar: 267.493 TL, Net Kazanç: 17.493 TL

12 12
mevduat faiz faiz