250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış!

Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla, özellikle 250 bin TL tutarındaki yatırımlar için 3 aylık faiz getirilerinde önemli yükselişler yaşanıyor. 11 Nisan itibarıyla, 250 bin TL'nin 3 aylık (92 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi: