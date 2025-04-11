250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış!
11 Nisan itibarıyla mevduat faizlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı kararlarla birlikte bankalar, mevduat faiz oranlarını artırmaya başladı.
Mart ayında, mevduat faizleri yıllık bazda %39,18 oranında artarak, 53 ay sonra enflasyonun üzerinde bir getiri sağladı. Bu gelişme, yatırımcıların ilgisini yeniden çeken vadeli mevduat hesaplarını cazip kılarken, yüksek kazanç arayan tasarruf sahiplerine avantaj sunuyor.
Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla, özellikle 250 bin TL tutarındaki yatırımlar için 3 aylık faiz getirilerinde önemli yükselişler yaşanıyor. 11 Nisan itibarıyla, 250 bin TL'nin 3 aylık (92 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:
Garanti BBVA: Faiz Oranı %41, Vade Sonu Tutar: 271.960 TL, Net Kazanç: 21.960 TL
QNB Finansbank: Faiz Oranı %38, Vade Sonu Tutar: 270.353 TL, Net Kazanç: 20.353 TL
Denizbank: Faiz Oranı %45,5, Vade Sonu Tutar: 274.371 TL, Net Kazanç: 24.371 TL
ODEA: Faiz Oranı %47, Vade Sonu Tutar: 275.174 TL, Net Kazanç: 25.174 TL
Akbank: Faiz Oranı %44, Vade Sonu Tutar: 273.567 TL, Net Kazanç: 23.567 TL
TEB: Faiz Oranı %41,5, Vade Sonu Tutar: 272.228 TL, Net Kazanç: 22.228 TL
Yapı Kredi: Faiz Oranı %38, Vade Sonu Tutar: 270.353 TL, Net Kazanç: 20.353 TL
Fibabanka: Faiz Oranı %41, Vade Sonu Tutar: 271.960 TL, Net Kazanç: 21.960 TL
ING: Faiz Oranı %19, Vade Sonu Tutar: 260.177 TL, Net Kazanç: 10.177 TL
On Plus: Faiz Oranı %48,5, Vade Sonu Tutar: 275.977 TL, Net Kazanç: 25.977 TL
İş Bankası: Faiz Oranı %39,5, Vade Sonu Tutar: 271.157 TL, Net Kazanç: 21.157 TL
Getir Finans: Faiz Oranı %46, Vade Sonu Tutar: 274.638 TL, Net Kazanç: 24.638 TL
N Kolay: Faiz Oranı %45, Vade Sonu Tutar: 274.103 TL, Net Kazanç: 24.103 TL
Türkiye Finans: Faiz Oranı %39, Vade Sonu Tutar: 270.889 TL, Net Kazanç: 20.889 TL
Alternatif Bank: Faiz Oranı %39, Vade Sonu Tutar: 270.889 TL, Net Kazanç: 20.889 TL
Enpara: Faiz Oranı %37, Vade Sonu Tutar: 269.818 TL, Net Kazanç: 19.818 TL
Vakıf Katılım: Kar Oranı %38,07, Vade Sonu Tutar: 270.391 TL, Net Kazanç: 20.391 TL
Halkbank: Faiz Oranı %40, Vade Sonu Tutar: 271.425 TL, Net Kazanç: 21.425 TL
Ziraat Katılım: Kar Oranı %32,66, Vade Sonu Tutar: 267.493 TL, Net Kazanç: 17.493 TL