250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Vadeli mevduat yeniden yatırımcının gözdesi haline geldi. Özellikle kısa vadede risksiz kazanç arayanlar için bankaların sunduğu oranlar dikkat çekiyor.

Yatırımcıların 250 bin TL tutarındaki birikimlerini 32 günlük vadeli mevduat ve katılım hesaplarında değerlendirmeleri durumunda elde edecekleri net kazanç ve vade sonu bakiyeleri belirlendi.

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 7.594,52 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594,52 TL

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.964,92 TL
Vade Sonu Tutar: 256.964,92 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 7.504,11 TL
Vade Sonu Tutar: 257.504,11 TL

QNB
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 6.921,86 TL
Vade Sonu Tutar: 256.921,86 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 7.274,59 TL
Vade Sonu Tutar: 257.274,59 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 7.274,59 TL
Vade Sonu Tutar: 257.274,59 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 5.529,64 TL
Vade Sonu Tutar: 255.529,64 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 7.100,74 TL
Vade Sonu Tutar: 257.100,74 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 7.122,21 TL
Vade Sonu Tutar: 257.122,21 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 6.676,99 TL
Vade Sonu Tutar: 256.676,99 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.695,93 TL
Vade Sonu Tutar: 256.695,93 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 7.274,59 TL
Vade Sonu Tutar: 257.274,59 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.613,27 TL
Vade Sonu Tutar: 256.613,27 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 7.439,93 TL
Vade Sonu Tutar: 257.439,93 TL

Türkiye Finans
Kar Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 6.689,48 TL
Vade Sonu Tutar: 256.689,48 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 7.986,81 TL
Vade Sonu Tutar: 257.986,81 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 7.028,40 TL
Vade Sonu Tutar: 257.028,40 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.946,39 TL
Vade Sonu Tutar: 256.946,39 TL

Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,57
Aylık Getiri: 7.697,59 TL
Vade Sonu Tutar: 257.697,59 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 7.594,52 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594,52 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 7.752,49 TL
Vade Sonu Tutar: 257.752,49 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 7.052,05 TL
Vade Sonu Tutar: 257.052,05 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 7.052,05 TL
Vade Sonu Tutar: 257.052,05 TL

Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 5.550,10 TL
Vade Sonu Tutar: 255.550,10 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %32
Aylık Getiri: 5.786,30 TL
Vade Sonu Tutar: 255.786,30 TL

