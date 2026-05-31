250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Birikimini vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 250 bin TL'nin aylık net getirisi...
Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi. İşte banka banka 250 bin TL'nin 32 günlük aylık net getirisi ve vade sonu elinize geçecek toplam tutarlar:
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Net Getiri: 9.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 259.326,03 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Net Getiri: 9.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 259.326,03 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Net Getiri: 9.173,97 TL
Vade Sonu Tutar: 259.173,97 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 9.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 259.123,29 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 8.920,55 TL
Vade Sonu Tutar: 258.920,55 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Net Getiri: 8.819,18 TL
Vade Sonu Tutar: 258.819,18 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Net Getiri: 8.819,18 TL
Vade Sonu Tutar: 258.819,18 TL
QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 8.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 258.717,81 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 8.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 258.717,81 TL
Odea
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Net Getiri: 8.616,44 TL
Vade Sonu Tutar: 258.616,44 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %42,18
Aylık Net Getiri: 8.551,56 TL
Vade Sonu Tutar: 258.551,56 TL
Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Net Getiri: 8.515,07 TL
Vade Sonu Tutar: 258.515,07 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Net Getiri: 8.515,07 TL
Vade Sonu Tutar: 258.515,07 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Net Getiri: 8.413,70 TL
Vade Sonu Tutar: 258.413,70 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Net Getiri: 8.413,70 TL
Vade Sonu Tutar: 258.413,70 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Net Getiri: 8.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 258.312,33 TL
ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Net Getiri: 8.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 258.312,33 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 7.906,85 TL
Vade Sonu Tutar: 257.906,85 TL
Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %37
Aylık Net Getiri: 7.501,37 TL
Vade Sonu Tutar: 257.501,37 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Net Getiri: 7.298,63 TL
Vade Sonu Tutar: 257.298,63 TL