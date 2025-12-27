250 bin TL'yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? Bankaların güncel getirileri dikkat çekti

Bankaların mevduat faiz oranlarındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Nakit parasını 32 gün vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler için 250.000 TL'nin aylık net getirisi belli oldu. İşte en yüksek faiz veren bankalar ve kuruşu kuruşuna aylık kazanç listesi...

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma adımları ve piyasa koşulları, bankaların mevduat faiz oranlarını güncellemesine neden oluyor. 

Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesapları, sundukları yeni oranlarla dikkat çekiyor. Özellikle 250.000 TL gibi bir birikimi olan vatandaşlar, paralarının değerini korumak ve ek gelir elde etmek için bankaların güncel tablolarını yakından takip ediyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği 32 günlük vade sonu net getiri ve toplam tutar listesi netleşti.

İşte bankalar ve sundukları kazançlar:

Fibabanka
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 8.266,58 TL
Vade sonu tutar: 258.266,58 TL

CEPTETEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 8.266,58 TL
Vade sonu tutar: 258.266,58 TL

HSBC
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 8.266,58 TL
Vade sonu tutar: 258.266,58 TL

Odea Bank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 6.964,92 TL
Vade sonu tutar: 256.964,92 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 8.266,58 TL
Vade sonu tutar: 258.266,58 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 7.110,43 TL
Vade sonu tutar: 257.110,43 TL

ING
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 7.110,43 TL
Vade sonu tutar: 257.110,43 TL

QNB
Faiz oranı: %43,25
Aylık getiri: 6.882,08 TL
Vade sonu tutar: 256.882,08 TL

getirfinans
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 6.334,93 TL
Vade sonu tutar: 256.334,93 TL

Odea Bank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 7.413,70 TL
Vade sonu tutar: 257.413,70 TL

QNB
Faiz oranı: %40,75
Aylık getiri: 7.368,49 TL
Vade sonu tutar: 257.368,49 TL

Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,53
Aylık getiri: 7.328,71 TL
Vade sonu tutar: 257.328,71 TL

Halkbank
Faiz oranı: %34
Aylık getiri: 6.147,95 TL
Vade sonu tutar: 256.147,95 TL

mevduat faiz