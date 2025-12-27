250 bin TL'yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? Bankaların güncel getirileri dikkat çekti

Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesapları, sundukları yeni oranlarla dikkat çekiyor. Özellikle 250.000 TL gibi bir birikimi olan vatandaşlar, paralarının değerini korumak ve ek gelir elde etmek için bankaların güncel tablolarını yakından takip ediyor.