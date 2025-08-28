250.000 TL ihtiyaç kredisi için en avantajlı banka hangisi? Faiz oranları ve aylık taksitler açıklandı
24 ay vadeli, 250 bin TL ihtiyaç kredisi kullanacaklar için bankaların faiz oranları ve toplam ödeme tutarları belli oldu. En düşük faiz %2,99’dan başlarken, aylık taksitler 16.600 TL’yi aşıyor. İşte 3 ay ertelemeli seçenekler ve en güncel kredi teklifleri…
250.000 TL’lik ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için bankaların güncel kredi teklifleri yayınlandı. 24 ay vadeli seçeneklerde faiz oranları %2,99’dan başlayıp %4,49’a kadar çıkıyor. En düşük faiz oranı kampanyalı kredilerde sunulurken, birçok banka 3 ay ertelemeli kredi fırsatları da sağlıyor.
İşte banka banka faiz oranları, aylık taksit ve toplam ödeme tutarları:
ING – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.644,41 TL
Toplam Ödeme: 400.715,84 TL
Alternatif Bank – Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.644,41 TL
Toplam Ödeme: 400.715,84 TL
QNB Finansbank – Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 16.754,53 TL
Toplam Ödeme: 403.546,22 TL
DenizBank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 16.975,85 TL
Toplam Ödeme: 408.857,90 TL
CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 17.087,05 TL
Toplam Ödeme: 411.526,70 TL
TEB – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 17.087,05 TL
Toplam Ödeme: 411.526,70 TL
Garanti BBVA – Borç Kapatma Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 17.310,50 TL
Toplam Ödeme: 416.889,50 TL
ON Dijital Bankacılık – Avantajlı Dijital Kredi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 17.310,50 TL
Toplam Ödeme: 416.889,50 TL
getirfinans – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 17.670,96 TL
Toplam Ödeme: 424.103,04 TL
Yapı Kredi – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 17.761,63 TL
Toplam Ödeme: 427.716,62 TL
N Kolay – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 17.989,28 TL
Toplam Ödeme: 433.180,22 TL
Türkiye Finans – 3 Ay Ertelemeli Finansman
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 18.218,31 TL
Toplam Ödeme: 437.239,44 TL
Enpara.com – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 18.218,31 TL
Toplam Ödeme: 437.239,44 TL
Akbank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,08
Aylık Taksit: 18.657,22 TL
Toplam Ödeme: 449.210,78 TL
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 18.796,83 TL
Toplam Ödeme: 452.561,42 TL
Garanti BBVA – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,44
Aylık Taksit: 19.502,04 TL
Toplam Ödeme: 469.486,46 TL
Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 19.620,72 TL
Toplam Ödeme: 472.147,28 TL