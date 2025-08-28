250.000 TL ihtiyaç kredisi için en avantajlı banka hangisi? Faiz oranları ve aylık taksitler açıklandı

250.000 TL’lik ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için bankaların güncel kredi teklifleri yayınlandı. 24 ay vadeli seçeneklerde faiz oranları %2,99’dan başlayıp %4,49’a kadar çıkıyor. En düşük faiz oranı kampanyalı kredilerde sunulurken, birçok banka 3 ay ertelemeli kredi fırsatları da sağlıyor.