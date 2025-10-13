250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor!
Bankaların faiz yarışında kazanan kim? 250.000 TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi belli oldu! En yüksek faiz hangi bankada, kim daha çok kazandırıyor? İşte günlük ve standart vadeli hesaplarda güncel faiz oranları ve net kazanç tutarları...
Mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. 250.000 TL’lik birikimini kısa vadede değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için bankaların 32 gün vadeli hesap getirileri açıklandı.
İşte banka banka 250.000 TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi:
Akbank – Serbest Plus Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 8.080,04 TL
Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 7.437,13 TL
Vade Sonu Tutar: 257.437,13 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 7.336,16 TL
Vade Sonu Tutar: 257.336,16 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 6.912,05 TL
Vade Sonu Tutar: 256.912,05 TL
QNB Finansbank – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 7.001,42 TL
Vade Sonu Tutar: 257.001,42 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 7.438,87 TL
Vade Sonu Tutar: 257.438,87 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.634,26 TL
Vade Sonu Tutar: 256.634,26 TL
HSBC – Modern Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.954,43 TL
Vade Sonu Tutar: 256.954,43 TL
Odea Bank – Oksijen Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.964,92 TL
Vade Sonu Tutar: 256.964,92 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 8.266,58 TL
Vade Sonu Tutar: 258.266,58 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 7.956,16 TL
Vade Sonu Tutar: 257.956,16 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 7.775,34 TL
Vade Sonu Tutar: 257.775,34 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 7.594,52 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594,52 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 7.413,70 TL
Vade Sonu Tutar: 257.413,70 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %40,98
Aylık Getiri: 7.410,08 TL
Vade Sonu Tutar: 257.410,08 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %34,5
Aylık Getiri: 6.238,36 TL
Vade Sonu Tutar: 256.238,36 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 8.679,45 TL
Vade Sonu Tutar: 258.679,45 TL
Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 6.690,41 TL
Vade Sonu Tutar: 256.690,41 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 6.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 256.328,77 TL