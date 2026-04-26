26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 26 Nisan itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 1

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 2

26 Nisan 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 3

Küresel piyasalardaki sömürü odaklı dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve uluslararası finans sisteminin dayattığı maliyet artışları, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları üzerindeki baskısını artırmaya devam ediyor.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 4

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve dolara endeksli piyasa yapısı, halkın temel ihtiyaç kalemlerine yeni bir yük olarak yansıtılıyor.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 5

Özellikle art arda gelen ÖTV hamleleri, akaryakıt fiyatlarının halk üzerindeki ekonomik bir silaha dönüşmesine neden oluyor.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 6

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE GÜNCEL FİYAT TABLOSU

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 7

Siyonist destekli küresel kartellerin enerji koridorları üzerindeki tahakküm girişimi ve finansal manipülasyonları, 26 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki istasyonlarda şu rakamları zorunlu kıldı:

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 8

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.76 TL
Motorin: 69.35 TL
LPG: 34.99 TL

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 9

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.62 TL
Motorin: 69.21 TL
LPG: 34.39 TL

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 10

Ankara:

Benzin: 63.73 TL
Motorin: 70.47 TL
LPG: 34.87 TL

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 11

İzmir:

Benzin: 64.01 TL
Motorin: 70.75 TL
LPG: 34.79 TL

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 12

SAVAŞ ÖNCESİ VE ATEŞKES SONRASI: AVRUPA'DA AKARYAKIT EN ÇOK NEREDE ARTTI?

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 13

Washington ve Tel Aviv’in bölgeyi ateşe atan saldırgan politikaları, Avrupa kıtasında ekonomik bir yıkıma dönüştü. ABD ve İsrail’in 2026 Şubat ayı sonunda İran’ın egemenliğini hedef alan hava saldırıları, küresel enerji hatlarında deprem etkisi yarattı.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 14

8 Nisan’da sağlanan kırılgan ateşkese rağmen, emperyalist savaş makinelerinin yarattığı tahribatın faturası Avrupa halkına kesiliyor; akaryakıt fiyatları saldırı öncesi seviyelerin çok üzerinde seyretmeye devam ediyor.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 15

BENZİNDE %12 ARTIŞ

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 16

Avrupa Komisyonu verileri, Siyonist rejimin ve müttefiki ABD’nin bölgedeki terör eylemlerinin ardından AB genelinde benzin fiyatlarının ortalama yüzde 12 yükseldiğini ortaya koydu.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 17

23 Şubat’ta 1,64 euro olan litre fiyatı, saldırıların ardından 1,83 euroya fırladı.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 18

Savaş tacirlerinin yarattığı krizden en ağır darbeyi alan ülkeler ise şunlar oldu:

Belçika, Çekya ve Bulgaristan: Fiyatlar yüzde 22 oranında rekor bir artış kaydetti.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 19

Fransa: AB’nin dev ekonomileri arasında yüzde 18 ile en büyük sıçramayı yaşadı.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 20

Almanya: Fiyatlar yüzde 15 yükseldi.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 21

Yunanistan ve Finlandiya: Sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 14 artışla krizin merkezinde yer aldılar.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 22

DİZELDE YIKIM: ARTIŞ BENZİNİN İKİ KATI!

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 23

AB genelinde dizel fiyatları yüzde 26 artarak benzindeki artışı ikiye katladı. 1,59 eurodan başlayan tırmanış, 2,01 euro seviyesinde demirledi.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 24

Bulgaristan: Yüzde 43 ile Avrupa’nın en sert fiyat patlamasını yaşadı.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 25

Fransa: Yüzde 36 artışla sarsıldı.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 26

Estonya ve Belçika: Fiyatlar sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 33 yükseldi.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 27

İspanya: Dizelde yüzde 27 artışla ortalamanın üzerine çıktı.

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 28

AVRUPA’DA PAHALILIK ZİRVESİ: HOLLANDA VE DANİMARKA LİSTE BAŞI

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 29

En Pahalı Benzin (Litre):
Hollanda: 2,28 Euro
Danimarka: 2,22 Euro
Almanya: 2,11 Euro
Yunanistan: 2,03 Euro
Fransa: 2,02 Euro

26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? - Resim: 30

En Pahalı Dizel (Litre):
Hollanda: 2,30 Euro
Finlandiya: 2,25 Euro
Fransa: 2,24 Euro
Danimarka: 2,22 Euro
Belçika: 2,19 Euro

