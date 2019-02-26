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26 Şubat 2019 Salı dolar-euro ne kadar (Güncel döviz fiyatları)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 5,3130 liradan, avro 6,0380 liradan güne başladı

26 Şubat 2019 Salı dolar-euro ne kadar (Güncel döviz fiyatları)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3130 liradan, avro 6,0380 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,3110 liradan alınan dolar, 5,3130 liradan satılıyor. 

6,0360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0380 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3060 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0300 lira olmuştu.

Etiketler; #dolar #Euro
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