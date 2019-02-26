Güne yükselişle başlayan dolar/TL, düşüş gösterdi. Dolar, saat 09.50 itibarıyla 5,3090 seviyesinde dengelendi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,3090 seviyesinden alıcı buluyor.



Dün 5,3280'e kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,2939'ye gerilemesinin ardından günü yüzde 0,28 değer kaybıyla 5,3058'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 5,3090'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,03330'dan, sterlin/TL yüzde 0,37 artışla 6,9765'ten işlem görüyor.



Avro/dolar paritesi yüzde 0,07 azalışla 1,1353, dolar endeksi yüzde 0,03 düşüşle 96,39 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumun takip edileceğini belirtti.



Teknik açından dolar/TL'de 5,2870 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,3550'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.