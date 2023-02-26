26 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta indirim var mı?
Otomobil sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. "26 Şubat 2023 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?, Benzin ve motorinde indirim var mı?" araştırmaları başladı. İşte detaylar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki, 26 Şubat 2023 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ŞÖYLE;
İSTANBUL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,45 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 20,66 TL
İSTANBUL
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,39 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 20,59 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 20,76 TL
Motorin fiyatı: 21,00 TL