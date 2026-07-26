26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu?

İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşların odağında yer alırken, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt aranıyor.