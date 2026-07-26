26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip etmeye devam ediyor.
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İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşların odağında yer alırken, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt aranıyor.
İşte 26 Temmuz 2026 Pazar gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel altın satış fiyatları...
26 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 6.168,06 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.109,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.231,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.213,95 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.271,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 100.843,25 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.053,21 dolar