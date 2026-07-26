26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip etmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 1

 İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşların odağında yer alırken, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?", "Yarım altın bugün kaç lira?" sorularına yanıt aranıyor.

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26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 2

İşte 26 Temmuz 2026 Pazar gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel altın satış fiyatları...

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26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 3

26 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 6.168,06 TL

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26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.109,00 TL

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26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 20.231,00 TL

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26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 40.213,95 TL

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26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.271,00 TL

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26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 100.843,25 TL

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26 Temmuz 2026 altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 4.053,21 dolar

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