27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ve ons altın ne kadar?

Altın fiyatları 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yatırımcıların odağında. ABD Başkanı Donald Trump’ın Federal Rezerv (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma kararı, küresel piyasalarda şok etkisi yarattı ve altın fiyatlarını yükseltti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Kapalı Çarşı’da altın fiyatları da güncellendi. Ons altının dolar karşısında güçlenmesi, TL bazında gram altın, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yukarı çekti. Piyasa yorumcuları, belirsizliklerin altın rallisini sürdürebileceğini belirtiyor.



Canlı Altın Fiyatları (27 Ağustos 2025)

Gram Altın 🟡
Alış: 4.459,21 TL
Satış: 4.459,48 TL

Çeyrek Altın 🟠
Alış: 7.268,00 TL
Satış: 7.327,00 TL

Cumhuriyet Altını 🏅
Alış: 28.981,00 TL
Satış: 29.174,00 TL

Ons Altın 🌍
Alış: 3.377,62 USD
Satış: 3.378,03 USD

Kapalı Çarşı Güncel Fiyatları:
Gram Altın Alış: 4.432 TL
Gram Altın Satış: 4.488 TL


Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Trump’ın Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’u görevden alması, merkez bankasının bağımsızlığına dair endişeleri artırdı. Fed’in bağımsızlığı konusunda belirsizlikler, ons altının 3.386 USD seviyelerine yükselmesine yol açtı. 

Yatırımcılar, Cuma günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksini de yakından takip ediyor.

