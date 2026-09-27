27 Eylül 2026 döviz kurları! Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken, yatırımcılar ve vatandaşlar dolar ve euro kurundaki anlık değişimleri yakından takip ediyor.
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27 Eylül 2026 pazar günü itibarıyla döviz piyasasındaki son rakamlar netleşti.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI VE PİYASALARDA SON DURUM
Yeni günde döviz kurlarında izlenen seviyeler şu şekildedir:
Dolar/TL: Alış fiyatı 48,8471 TL, satış fiyatı ise 49,0139 TL seviyelerinden işlem görmektedir.
Euro/TL: Aynı saatler itibarıyla 56,1125 TL seviyelerinde seyretmektedir.