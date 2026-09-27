27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu? - Resim: 1

Sürücüler ve araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını yakından takip ederken, büyük şehirlerdeki güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları netleşti.

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27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu? - Resim: 2

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

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27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu? - Resim: 3

27 Eylül 2026 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

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27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu? - Resim: 4

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 80,40 TL
Motorin: 93,50 TL
LPG: 34,99 TL

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27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu? - Resim: 5

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 80,30 TL
Motorin: 93,30 TL
LPG: 34,40 TL

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27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu? - Resim: 6

Ankara:

Benzin: 81,40 TL
Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

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27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu? - Resim: 7

İzmir:

Benzin: 81,70 TL
Motorin: 94,90 TL
LPG: 34,99 TL

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27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu? - Resim: 8

(Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketleri, bayiler ve illerin ilçelerine göre küçük değişiklikler gösterebilmektedir.)

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27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu? - Resim: 9
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