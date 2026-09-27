27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu?
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
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Sürücüler ve araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını yakından takip ederken, büyük şehirlerdeki güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları netleşti.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
27 Eylül 2026 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 80,40 TL
Motorin: 93,50 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin: 80,30 TL
Motorin: 93,30 TL
LPG: 34,40 TL
Ankara:
Benzin: 81,40 TL
Motorin: 94,60 TL
LPG: 35,09 TL
İzmir:
Benzin: 81,70 TL
Motorin: 94,90 TL
LPG: 34,99 TL
(Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketleri, bayiler ve illerin ilçelerine göre küçük değişiklikler gösterebilmektedir.)
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