27 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki, bugün itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Yayınlanma: Güncellenme:
İşte 27 Ocak 2025 Pazartesi günü için güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası:
Benzin: 46,27 TL
Motorin: 47,30 TL
LPG: 26,49 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 46,12 TL
Motorin: 47,19 TL
LPG: 25,89 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 46,76 TL
Motorin: 47,97 TL
LPG: 26,39 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 47,14 TL
Motorin: 48,35 TL
LPG: 26,24 TL
Global piyasalardaki hareketlilik ve yerel döviz kurundaki değişimlerin yanı sıra artan ÖTV oranları, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Güncel fiyatlar, araç sahiplerinin bütçesini etkilemeye devam ediyor.