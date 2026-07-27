27 Temmuz 2026 Dolar ve Euro kaç TL? Piyasalarda haftanın ilk rakamları belli oldu!

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun haftanın ilk günündeki fiyatlarını öğrenmek isteyenler, arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor.

İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi gününe ilişkin güncel Dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Piyasalardan alınan son verilere göre Döviz kurunda saat 07:15 itibarıyla geçerli rakamlar şu şekilde:

Dolar/TL: Saat 07:15 itibarıyla 47,3566 TL seviyesinden alınırken, 47,3648 TL seviyesinden satılıyor.

Euro/TL: Aynı saat itibarıyla 54,0755 TL seviyelerinde işlem görüyor.