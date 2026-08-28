28 Ağustos 2026 dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL'den satılıyor?
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki veri akışıyla birlikte döviz kurlarındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de sürüyor.
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Serbest piyasada dolar/TL 48,25 TL, euro/TL ise 56,27 TL seviyelerinden işlem görüyor.
28 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL DÖVİZ SATIŞ FİYATLARI
Dolar / TL: Alış 48,23 TL | Satış 48,25 TL
Euro / TL: Alış 56,25 TL | Satış 56,27 TL
Euro / Dolar Paritesi: 1,1650
Sterlin / Dolar Paritesi: 1,3590
Dolar / Yen Paritesi: 159,30
MERKEZ BANKASI EFEKTİF KURLARI VE KÜRESEL PARİTELER
TCMB Kurları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir önceki günkü efektif dolar kurunu alışta 48,0129 TL, satışta 48,2053 TL olarak belirlemişti.
Uluslararası Piyasalar: Küresel piyasalarda majör para birimlerinin dolar karşısındaki seyrinde euro/dolar paritesi 1,1650 seviyesinde dengelenirken, sterlin/dolar paritesi 1,3590 düzeyinde işlem görüyor.