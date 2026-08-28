28 Ağustos 2026 dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL'den satılıyor?

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki veri akışıyla birlikte döviz kurlarındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
28 Ağustos 2026 dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL'den satılıyor?
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Serbest piyasada dolar/TL 48,25 TL, euro/TL ise 56,27 TL seviyelerinden işlem görüyor.

28 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL DÖVİZ SATIŞ FİYATLARI

Dolar / TL: Alış 48,23 TL | Satış 48,25 TL
Euro / TL: Alış 56,25 TL | Satış 56,27 TL
Euro / Dolar Paritesi: 1,1650
Sterlin / Dolar Paritesi: 1,3590
Dolar / Yen Paritesi: 159,30

MERKEZ BANKASI EFEKTİF KURLARI VE KÜRESEL PARİTELER

TCMB Kurları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir önceki günkü efektif dolar kurunu alışta 48,0129 TL, satışta 48,2053 TL olarak belirlemişti.
Uluslararası Piyasalar: Küresel piyasalarda majör para birimlerinin dolar karşısındaki seyrinde euro/dolar paritesi 1,1650 seviyesinde dengelenirken, sterlin/dolar paritesi 1,3590 düzeyinde işlem görüyor.

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