💵 28 Ağustos döviz kuru: Dolar ve Euro Kaç TL? Güncel fiyatlar

Döviz kurlarındaki hareketlilik 28 Ağustos 2025 Perşembe günü de sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve euro fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor.

Sabah saatleri itibarıyla dolar 41,04 TL, euro 47,63 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

TCMB verilerine göre, dünkü efektif dolar kuru alışta 40,9343 TL, satışta 41,0983 TL olarak gerçekleşti. Önceki gün alış 40,9126 TL, satış ise 41,0766 TL seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1607, sterlin/dolar paritesi 1,3468 ve dolar/yen paritesi 147,753 seviyesinde bulunuyor.

Yeni gün itibarıyla döviz piyasasında durum şu şekilde:

Dolar/TL: 41,0431 (alış) – 41,0466 (satış)
Euro/TL: 47,6316 TL

