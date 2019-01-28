İstanbul serbest piyasada dolar 5,2550 liradan, avro 6,0000 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,2530 liradan alınan dolar, 5,2550 liradan satılıyor.
5,9980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0000 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2820 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0080 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,2550 liradan, avro 6,0000 liradan haftaya başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 5,2550 liradan, avro 6,0000 liradan haftaya başladı.