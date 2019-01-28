banner1002
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
​'İş güvenliği lüks değil, ihtiyaçtır'
​'İş güvenliği lüks değil, ihtiyaçtır'
ABD ile Taliban anlaştı
ABD ile Taliban anlaştı
Şükrü Server Aya hayatını kaybetti
Şükrü Server Aya hayatını kaybetti

28 Ocak 2019 Pazartesi dolar ve euro ne kadar

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,2550 liradan, avro 6,0000 liradan haftaya başladı 

28 Ocak 2019 Pazartesi dolar ve euro ne kadar

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2550 liradan, avro 6,0000 liradan haftaya başladı.
 
Kapalıçarşı'da 5,2530 liradan alınan dolar, 5,2550 liradan satılıyor. 

5,9980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0000 lira olarak belirlendi. 

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2820 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0080 lira olmuştu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.